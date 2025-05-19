تنبأ بوفاته، الحزن يخيم على أهالي أبوقرقاص بعد وفاة شاب أثناء عمله

عمت حالة من الحزن بين أهالي قرية سفاي، التابعة لمركز أبوقرقاص في محافظة المنيا، بعد وفاة الشاب حسين أحمد شعبان أثناء تأدية عمله، وبعد ثلاثة أشهر من تنبئه برحيله.

تنبأ بوفاته، حزن في المنيا بعد وفاة شاب أثناء عمله

تنبأ بوفاته، حزن عميق في المنيا بعد وفاة شاب أثناء عملهَ



وقد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشور للشاب الراحل، كتبه في فبراير الماضي، حيث عبّر فيه عن مشاعر القلق بشأن مستقبله، قائلًا: "اللهم إني استودعتك نفسي، فأنت خير حافظ لي... لا أعلم إن كنت سأعيش حتى العام المقبل أم لا".

تنبأ بوفاته، حزن عميق في المنيا بعد وفاة شاب أثناء عمله





وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تعزية، حيث عبر الأصدقاء والمحبون عن حزنهم لفقدانه، مؤكدين طيبته وأخلاقه العالية.



تنبأ بوفاته، حزن عميق في المنيا بعد وفاة شاب أثناء عمله



وأشار أحد أصدقائه إلى أنه توفي أمس الأحد أثناء عمله، ولم يكن يعاني من أي مرض، معبرًا عن مدى الاحترام الذي كان يحظى به بين الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.