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اقتصاد

93.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع نسبة 93.9 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.7 % والعرب على 4.4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 32.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 62.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد.استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3 % وسجل العرب 6 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.352 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 0.945,2 مليون جنيه،  وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية  في ختام تعاملات الخميس الماضي 15 مايو 2025، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9417 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12775 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3280 نقطة.

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