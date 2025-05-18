غرق طالبين في ترعة بقنا

لقي طالبان جامعيان، اليوم الأحد، مصرعهما غرقًا داخل ترعة في قرية الدهسة مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شابين غرقًا داخل ترعة في قرية الدهسة مركز فرشوط.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين بعد الفحص مصرع حسين مصطفى، وعلي بدري، عمرهما في العشرينات تقريبا، غرقًا داخل ترعة في قرية الدهسة، مركز فرشوط، تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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