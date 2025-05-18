الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على لاتسيو 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو بنتيجة 0/1 للإنتر، والتي تجري بملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

سجل يان بيسيك هدف إنتر ميلان في شباك لاتسيو في الدقيقة 45.

وتُلعب جميع مباريات الأسبوع 37 في الدوري الإيطالي بتوقيت واحد الليلة لضمان عدالة المنافسة، سواء من ناحية المنافسة على اللقب أو مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو مراكز الهبوط، باستثناء مباراة واحدة أقيمت أمس بين أتالانتا وجنوى.

تشكيل إنتر ميلان ضد لاتسيو

يان سومير، بيسيك، أتشيربي، باستوني، دينزل دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، ديماركو، مهدي طارمي، ماركوس تورام.

تشكيل لاتسيو أمام إنتر ميلان

مانداس، ماورسيتش، جيلا، رومانيولي، تافاريس، جندوزي، روفيلا، إيساكسن، فيتشينو، بولاي ديا، كاستيلانوس.

ترتيب إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر نابولي.

بينما ينافس لاتسيو على المركز الرابع حيث يحل خامسا برصيد 64 نقطة بالتساوي مع الرابع فريق يوفنتوس.

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