وزير الإنتاج الحربي يهنئ الفريق الأول لكرة القدم بعد تأهله لدوري المحترفين

هنأ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، بعد تأهله لدوري المحترفين، بعدما اختتم الفريق، أمس السبت، مباريات الجولة التاسعة من دورة الترقّي السداسية للمجموعة الثانية“القاهرة”.

‎وأشاد الوزير محمد صلاح بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى نادي الإنتاج الحربي رياضيًا، وبما قدمه الفريق الأول لكرة القدم من مستوى متميز تحلي بروح رياضية عالية طوال مشواره في الدوري، وأن هذا الإنجاز الرياضي يعكس روح الإبداع والعمل الجماعي، محفزا الفريق بالحفاظ على هذه الروح لبذل المجهود الأكبر والعمل على الترقي والصعود للدوري الممتاز.

نادي بورفؤاد صاحب المركز الثاني



وفي هذا السياق استطاع فريق الإنتاج الحربي رفع رصيده إلى 21 نقطة ليصبح في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق 4 نقاط عن نادي بورفؤاد صاحب المركز الثاني، بعد خسارة الأخير أمام فريق تيم إف سي، مع بقاء جولة واحدة فقط على نهاية المسابقة،مما يؤكد العودة القوية لفريق الانتاج الحربي، ورغبته في استعادة تواجده في الدوري الممتاز.

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