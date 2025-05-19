الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

6.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الجلسة نحو 6.8  مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 4.837 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.810 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.


هذا وقد استحوذت الأسهم على 52.35 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 47.65 % خلال الجلسة.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية  في ختام تعاملات الخميس الماضي 15 مايو 2025، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9417 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12775 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3280 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الدواجن والسمن البلدي، البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم، MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الدولار عقب تصريحات رئيس الوزراء.. المالية تعتزم طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة.. حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية في مصر 20%

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تداولات نوفمبر 2024

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية، بنسبة 87.1% المصريون يستحوذون على التداولات.. سر اتجاه الشركات للاحتفاظ بالسيولة؟ وما هي الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال بسوق المال؟

أخبار الاقتصاد اليوم، كرتونة البيض البلدي تنخفض 30 جنيهًا، البورصة تربح 49 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق 25 جنيها

الأكثر قراءة

عمرو أديب يكشف عن تعطيل إعلان الأهلي بطلا للدوري بسبب تحركات بيراميدز

موعد انتهاء مهلة تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة

الأمن يحقق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور

ثروت سويلم: الأهلي أبلغ رابطة الأندية بصعوبة إقامة دوري بدون الإسماعيلي

طقس لطيف بالإسكندرية، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

أول تعليق من ترامب على خبر إصابة بايدن بسرطان البروستاتا

كامالا هاريس بعد تشخيص بايدن بسرطان البروستاتا: جو مقاتل

نجم الأهلي ينهي اتفاقه للانتقال لـ السويحلي الليبي

خدمات

المزيد

صلاحية 3 سنوات، معلومات عن بطاقة ميزة من بنك القاهرة

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف علي سعر الألومنيوم اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية