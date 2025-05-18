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رياضة

تشكيل مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة لاتسيو، بملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

وتُلعب جميع مباريات الأسبوع 37 في الدوري الإيطالي بتوقيت واحد الليلة لضمان عدالة المنافسة، سواء من ناحية المنافسة على اللقب أو مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو مراكز الهبوط، باستثناء مباراة واحدة أقيمت أمس بين أتالانتا وجنوى.

تشكيل إنتر ميلان ضد لاتسيو 

يان سومير، بيسيك، أتشيربي، باستوني، دينزل دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، ديماركو، مهدي طارمي، ماركوس تورام.

تشكيل لاتسيو أمام إنتر ميلان 

مانداس، ماورسيتش، جيلا، رومانيولي، تافاريس، جندوزي، روفيلا، إيساكسن، فيتشينو، بولاي ديا، كاستيلانوس.

ترتيب إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر نابولي.

بينما ينافس لاتسيو على المركز الرابع حيث يحل خامسا برصيد 64 نقطة بالتساوي مع الرابع فريق يوفنتوس.

 

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