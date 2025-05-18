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اقتصاد

النتائج القوية للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح..

وزير المالية: الاقتصاد يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة خلال 10 أشهر

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أكد أحمد كجوك  وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة  أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل.

 

نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

قال كجوك، خلال لقائه مع  نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال زيارته الأولى لمصر، إننا حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة ٣,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية.

 

جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها

أضاف أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال.

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