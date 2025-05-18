خبير أسواق مال يكشف أسباب هبوط مؤشرات البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية، تراجع سوق الأوراق المالية فى مصر خلال تداولات اليوم، بداية تداولات الأسبوع مع تلون المؤشرات بالأحمر فى معظم الجلسات، وذلك بسبب القوى البيعية التى أثرت بالسلب على عمليات التداول فى السوق المصرى، لتهبط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، ويخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

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البورصة المصرية - فيتو

خبير يكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة المصرية

قال الدكتور محمد عبدالحليم خبير اسواق المال: عاودت البورصة المصرية الهبوط اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، مما دفع المستثمرين إلى تنفيذ عمليات جني أرباح، وهبط المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 31,714 نقطة.



محمد عبدالحليم - فيتو

المؤشر الرئيسي قد بدأ الجلسة في المنطقة الخضراء بصعود محدود

وتابع عبدالحيلم: كان المؤشر الرئيسي قد بدأ الجلسة في المنطقة الخضراء بصعود محدود، لكن عمليات البيع زادت تدريجيًا مع اقتراب نهاية الجلسة، ليغلق على هبوط، كما ارتفع المؤشر الرئيسي في 4 جلسات من أصل 5 خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بأنباء عالمية إيجابية، ليُسجّل مكاسب تقترب من 0.5%، إلا أن التراجع الكبير في جلسة الأحد الماضية، الذي تجاوز 1%، حدّ من هذه المكاسب.

واضاف الدكتور محمد عبدالحليم: كانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا خفضًا مؤقتًا للرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات البلدين، وفقًا لبيان مشترك صدر في جنيف في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية ومنح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها 3 أشهر لحل خلافاتهما، مشيرا إلى أنه سيتم خفض الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، كما ستقوم الصين بخفض رسومها الجمركية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.



مؤشرات - فيتو

كواليس حركة مؤشرات البورصة المصرية

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71 % ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة.

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