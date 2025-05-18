الأحد 18 مايو 2025
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اقتصاد

خبيرة أسواق مال تكشف الأسهم الأكثر ارتفاعا وهبوطا بتداولات اليوم الأحد

ماجى سليم - فيتو
ماجى سليم - فيتو

البورصة المصرية، تراجع سوق الأوراق المالية فى مصر خلال تداولات اليوم، بداية تداولات الأسبوع مع تلون المؤشرات بالأحمر فى معظم الجلسات وذلك بسبب القوى البيعية التى أثرت بالسلب على عمليات التداول فى السوق المصرى، لتهبط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم ويخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

اقرأ التالى: البورصة تخسر 17 مليار جنيه بختام تعاملات أول الأسبوع
 

البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 

 

الأسهم الأكثر ارتفاعا والأسهم الأكثر انخفاضا 

ومن جانبها كشفت الدكتورة ماجى سليم خبيرة اسواق المال لـ “ فيتو ” عن الأسهم الأكثر ارتفاعا والأسهم الأكثرانخفاضا بحركة تداولات جلسة اليوم الأحد بالبورصة المصرية، مشيرة إلى أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بلغ 2.242 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 52.2 مليون جنيه و32.6 مليون على التوالي، فيما قصد المصريين الشراء بصافي قيمة بلغت 84.9 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.5 مليار جنيه والكمية 1.2 مليار ورقة منفذة على 89.2 ألف عملية.

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الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدرت الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الأحد، المجموعة المصرية العقارية بنسبة 20% ليغلق عند 0.99 جنيه، تلاه رواد السياحة بنسبة 19.9% عند 33.6 جنيه، ثم مينا فارم بنسبة 19.3% ليغلق عند 252 جنيها.
وجاء في المرتبة الرابعة سهم القاهرة الوطنية للاستثمارات بارتفاع 8.98% ليغلق عند 25.6 جنيه، وخامسًا جراند افستمنتس بنسبة 6.63% عند 13.5 جنيه للسهم.


الأسهم الأكثر انخفاضًا

بينما تصدرت الأسهم الأكثر تراجعًا كريستمارك بنسبة 19%، عند 0.84 جنيهًا، تلاه يونيباك بنسبة تراجع بلغت 8.9% عند 1.12 جنيه، ثم برايم انفستمنتس بنسبة 5.88% عند 1.12 جنيه للسهم.
وحلّ في المرتبة الرابعة رمكو بنسبة 4.9% ليسجل 4.04 جنيه، وفي الترتيب الخامس  العربية للصناعات الهندسية بنسبة 4.1% بسعر 2.09 جنيه للسهم.

حركة مؤشرات البورصة المصرية 

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71 % ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة.

 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

 

كواليس حركة تعاملات نهاية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية  في ختام تعاملات الخميس الماضي 15 مايو 2025، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9417 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12775 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3280 نقطة. 

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