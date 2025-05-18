الأحد 18 مايو 2025
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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بمحافظة القاهرة 2025

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني
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بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025 بمحافظة القاهرة.

 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025

وبدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية في الإعلان عن جداول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024-2025.

 

امتحانات الترم الثاني 2025

وأعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوي الجمهورية، أنه من المقرر أن  تبدأ امتحانات الترم الثاني خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو 2025، مع وجود بعض الاختلافات  في المواعيد بين المحافظات.

وأعلنت كل من محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025 وهي كالتالي: 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 محافظة القاهرة

الخميس 22 مايو: اللغة الإنجليزية (8:00 - 9:30 صباحًا)

السبت 24 مايو: العلوم (8:00 - 9:30 صباحًا)

الأحد 25 مايو: اللغة العربية (8:00 - 10:30 صباحًا)

الاثنين 26 مايو: الرياضيات (8:00 - 9:30 صباحًا)

الثلاثاء 27 مايو: الدراسات الاجتماعية (8:00 - 9:30 صباحًا)


 

 

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