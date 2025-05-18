الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صندوق النقد: كل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري متاحة

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو
ads

قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي،  نايجل كلارك، إن مصر حققت تقدما ملموسا وكبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجحت في خفض معدلات التضخم والبطالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: كان هناك مجهودا كبيرا في مصر لمواصلة الثبات الاقتصادي والإلتزام بسعر الصرف المرن ودعم كل المؤشرات الاقتصادية.


ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات.

 

وتابع: مصر عضو مهم ونحاول دعمها لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية لرخاء جميع المصريين، معقبًا أن كل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري متاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد مدبولى رئيس الوزراء التضخم البطالة الاصلاح الاقتصادى

مواد متعلقة

مدبولي: نسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح وفقا لشهادة صندوق النقد

المشاط تبحث مع صندوق النقد إجراءات تمويل المرونة والاستدامة بقيمة ١.٣ مليار دولار

المشاط لـ صندوق النقد: نعمل على حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص

الأكثر قراءة

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

رئيس غزل المحلة يعلن إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز ويوجه رسالة لجماهير الفريق

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

5 رسائل قوية من السيسي لكبير مستشاري ترامب (صور)

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

10 أندية بالدوري الممتاز تصوت على إلغاء الهبوط وامتناع 5

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

خدمات

المزيد

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأرز اليوم الأحد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات رينو ميجان موديل 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج

عالم أزهري: الحج مقام من مقامات العروج الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية