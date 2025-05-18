صندوق النقد: كل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري متاحة

قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، إن مصر حققت تقدما ملموسا وكبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجحت في خفض معدلات التضخم والبطالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: كان هناك مجهودا كبيرا في مصر لمواصلة الثبات الاقتصادي والإلتزام بسعر الصرف المرن ودعم كل المؤشرات الاقتصادية.



ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات.

وتابع: مصر عضو مهم ونحاول دعمها لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية لرخاء جميع المصريين، معقبًا أن كل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري متاحة.

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