مدبولي: نأمل في إتمام المراجعة الخامسة لصندوق النقد الأيام المقبلة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تطورات المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي الممنوح لمصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بحضور نائب مدير صندوق النقد، أن المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر لا تزال مستمرة، ونأمل بإتمام المراجعة الخامسة بنجاح خلال الأيام المقبلة.

وتابع: الحكومة ملتزمة بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونشكر صندوق النقد على دعم مصر في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.



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