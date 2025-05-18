مدبولي: نسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح وفقا لشهادة صندوق النقد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نعتز بشراكتنا مع صندوق النقد الدولي على مدار الفترة الماضية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم الصندوق نموذج للنجاح.

وتابع أنه بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد نتبع نظام مرن لسعر الصرف وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية، والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي، أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصلابة في ظل التحديات، ونسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي وفقا لشهادة صندوق النقد، وحققنا نموا حقيقيا بنسبة 3.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهدت استثمارات القطاع الخاص زيادة وصلت إلى 80%.



ولفت خلال المؤتمر الصحفي مع نائب مدير صندوق النقد الدولي إلي أن مسار الدين تنازلي وأن نسبة العجز انخفضت في الموازنة العامة للدولة، ونستهدف خفض الدين بنهاية العام إلى 85% من أجمالى الناتج المحلي.

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