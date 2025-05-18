السيسي يهنىء البابا ليو بمناسبة تنصيه ويؤكد دور الفاتيكان في نشر قيم التسامح والسلام

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بابا الفاتيكان الجديد قداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة تنصيبه اليوم رسميا بابا للفاتيكان

وأضاف الرئيس السيسي: إن مصر قيادة وشعبا تثمن الدور الهام الذي يقوم به الفاتيكان في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم متنيا لقداسة البابا ليو الرابع عشر كل التوفيق في مهمته الإنسانية الجليلة



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