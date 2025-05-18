الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يهنىء البابا ليو بمناسبة تنصيه ويؤكد دور الفاتيكان في نشر قيم التسامح والسلام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بابا الفاتيكان الجديد قداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة تنصيبه اليوم رسميا بابا للفاتيكان 
وأضاف الرئيس السيسي: إن مصر قيادة وشعبا تثمن الدور الهام الذي يقوم به الفاتيكان في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم متنيا لقداسة البابا ليو الرابع عشر كل التوفيق في مهمته الإنسانية الجليلة
 

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الرئيس السيسي البابا الجديد قداسة البابا ليو

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