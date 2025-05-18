وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد "حياة كريمة" سبل دعم الحرف اليدوية

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" وبثينة مصطفي نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتورة مروة فخري الرئيس التنفيذي للمؤسسة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.



وفى بداية اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور المهم والمحوري الذى تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" ومتطوعيها على أرض المحافظات والمساهمة فى دعم جهود الحكومة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين من مختلف الشرائح العمرية وتوفير العديد من الخدمات الأساسية لهم وكذا دعم تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري، والتكامل مع الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذ مشروعات البرنامج.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية قيام مؤسسة "حياة كريمة" بالتدخلات التي تتناسب مع المستوى التنموي وطبيعة الاحتياجات التي تحتاجها القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة" حياة كريمة" خاصة فيما يتعلق بدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء القرى. والتدريب والتأهيل والاستفادة من مقومات البنية الأساسية التي تم تطويرها في دعم والترويج للاستثمار في القرى المصرية.

ومن جانبها استعرضت رئيس مجلس أمناء " حياة كريمة " عدد من الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها المؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية عبر ٥٠ ألف متطوع و٢٨ مقر فيما يخص تجهيز العرائس ومجالات الإطعام والدعم العيني للأسر والتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات بالدولة لدعم جهود التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وخاصة فى المجالات الحيوية التى تمس حياة المواطن خاصة فى قطاعات التعليم، الصحة، وتوفير فرص العمل والتدريب للشباب والفتيات والتأهيل والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المعيلة بما يعزز من جودة حياتها ويضمن بيئة آمنة وكريمة لها.

كما أشارت الدكتورة عهود وافي إلي جهود المؤسسة في توحيد جهود المجتمع لنشر مظلة الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتنظيم ملتقيات التوظيف التى تعقد تحت رعاية مجلس الوزراء والوزارات لدعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم بالتعاون مع شركاء التنمية، وتوفير الدعم الإغاثي الدولي ودعم الحالات الإنسانية وقت الأزمات والطوارئ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتنظيم وإطلاق بعض القوافل فى مختلف المجالات التى تهم المواطن سواء صحية أو زراعية أو بيطرية وتقديم تلك الخدمات بصورة مجانية بالإضافة إلى افتتاح المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ومدعمة والتي وصلت حتى الآن حوالي ٤٠ منفذ على مستوى الجمهورية وتستهدف المؤسسة وصل العدد إلى ١٠٠ منفذ بنهاية ٢٠٢٥.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة" حياة كريمة" فيما يتعلق بدعم أنشطة المؤسسة ذات الصلة بالحماية الاجتماعية في مختلف المحافظات، وتوجيه الأجهزة التنفيذيّة بمختلف محافظات الجمهورية نحو مساندة المبادرات التنموية التي تقوم بها مؤسسة "حياة كريمة" ومكاتبها الإقليمية خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك.

كما شهد اللقاء بحث التعاون بين الوزارة ومؤسسة "حياة كريمة" في مجال دعم الحرف اليدوية والتراثية من خلال منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة ومبادرة "سر الصنعة" بحياة كريمة بما يدعم السيدات والفتيات من أصحاب الحرف في المحافظات، بالإضافة إلي توفير التدريب والتأهيل للشباب في مراكز التدريب الحرفي بالمحافظات بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

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