أيندهوفن بطلا للدوري الهولندي للمرة 26 في تاريخه

توج فريق أيندهوفن بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، وللمرة الـ26 في تاريخه والثانية على التوالي، ليحسم صراعه الساخن مع غريمه التقليدي أياكس أمستردام لمصلحته.

أيندهوفن يفوز على سبارتا روتردام ويتوج بلقب الدوري الهولندي

وحقق أيندهوفن فوزًا ثمينًا ومستحقًا 3-1 على مضيفه سبارتا روتردام، اليوم الأحد، في المرحلة الـ34 (الأخيرة) بالمسابقة، التي شهدت أيضًا فوز أياكس 2-0 على ضيفه تفينتي آنشخيده.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 79 نقطة بفارق نقطة أمام أياكس الذي فرط في فرصة الفوز باللقب بعدما اكتفى بحصد 5 نقاط فقط من آخر 5 مباريات، ما اتسغله أيندهوفن الذي جاء من بعيد وحقق اللقب بعدما 7 انتصارات متتالية.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز نيميجن على مضيفه هيراكليس ألميلو 2-1، وزفوله على ضيفه جرونينجين 2-0، وفالفيك على ضيفه جو أهيد إيجلز 5-3.

وتعادل ألكمار مع ضيفه ألمير سيتي 1-1، وناك بريدا مع فيليم 2 بالنتيجة ذاتها، وفورتانا سيتارد مع ضيفه أوتريخت من دون أهداف.

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