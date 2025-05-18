الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أيندهوفن بطلا للدوري الهولندي للمرة 26 في تاريخه

أيندهوفن، فيتو
أيندهوفن، فيتو

توج فريق أيندهوفن بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، وللمرة الـ26 في تاريخه والثانية على التوالي، ليحسم صراعه الساخن مع غريمه التقليدي أياكس أمستردام لمصلحته.

 

أيندهوفن يفوز على سبارتا روتردام ويتوج بلقب الدوري الهولندي 

وحقق أيندهوفن فوزًا ثمينًا ومستحقًا 3-1 على مضيفه سبارتا روتردام، اليوم الأحد، في المرحلة الـ34 (الأخيرة) بالمسابقة، التي شهدت أيضًا فوز أياكس 2-0 على ضيفه تفينتي آنشخيده.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 79 نقطة بفارق نقطة أمام أياكس الذي فرط في فرصة الفوز باللقب بعدما اكتفى بحصد 5 نقاط فقط من آخر 5 مباريات، ما اتسغله أيندهوفن الذي جاء من بعيد وحقق اللقب بعدما 7 انتصارات متتالية.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز نيميجن على مضيفه هيراكليس ألميلو 2-1، وزفوله على ضيفه جرونينجين 2-0، وفالفيك على ضيفه جو أهيد إيجلز 5-3.

وتعادل ألكمار مع ضيفه ألمير سيتي 1-1، وناك بريدا مع فيليم 2 بالنتيجة ذاتها، وفورتانا سيتارد مع ضيفه أوتريخت من دون أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أيندهوفن الدوري الهولندي سيارتا روتردام

مواد متعلقة

أرسنال يصعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع أيندهوفن 2/2 (صور)

أرسنال يكتسح آيندهوفن 7-1 ويضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

قرار عاجل من الزمالك ضد عبد الله السعيد بعد تغيبه عن معسكر الإسماعيلية

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

5 رسائل قوية من السيسي لكبير مستشاري ترامب (صور)

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج

مقطع يطالب بمنع العمال من الصلاة في المسجد يثير الغضب، والنشطاء: قلة حياء (فيديو)

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

المزيد
الجريدة الرسمية