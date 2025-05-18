تشكيل مباراة آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن أرتيتا وهاو مدربا فريقا آرسنال ونيوكاسل يونايتد عن التشكيل الأساسي للمباراة التي تجري، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا تغييرًا وحيدًا على تشكيلته الأساسية حيث عاد ديكلان رايس إلى الفريق، بعد غيابه عن تعادل الأسبوع الماضي 2-2 أمام ليفربول بسبب إصابة في الورك، ليحل محل لاعب نيوكاسل السابق ميكيل ميرينو، الذي يغيب للإيقاف بعد طرده في ملعب أنفيلد.

وتعافى كل من جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد من الإصابات التي هددت مشاركتهما، ويشاركان كأساسيين في المباراة الأخيرة على ملعب الإمارات هذا الموسم.

كما عاد كاي هافيرتز للظهور في قائمة البدلاء، بعد غياب طويل بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرّض لها في دبي.

تشكيل مباراة آرسنال ضد نيوكاسل

وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:

آرسنال: دافيد رايا، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور، لويس سكيلي، توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

نيوكاسل: نيك بوب، بيرن، بوتمان، فابيان شار، ليفرامنتو، برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، ميرفي، جوردون، بارنز، ويلسون.

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