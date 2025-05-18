نهائي دوري أبطال أفريقيا، موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

يدخل فريق بيراميدز تحديا جديدا وصعبا بمواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت القادم بجنوب إفريقيا.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا، الرابعة بتوقيت القاهرة يوم السبت 24 مايو الجاري على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.



موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال بالقاهرة



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء الإياب.



ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

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