د.صلاح فوزى: أطالب بتعديل قانون الانتخابات.. وزيادة أعضاء «الشيوخ» غير ملزمة.. وغرامة الـ500 جنيه لم تعد مجدية (2 – 2)

>> أقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية فى نظام القائمة إلى 8

>> أقدم هذا الحل لتوفير الإشراف القضائى على الانتخابات

>> القائمة المغلقة خضعت للدسترة وليس لها بديل ولا داع لتغييرها



قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن الفترة الحالية تتطلب إعادة النظر فى بعض نصوص قوانين الانتخابات، لاسيما زيادة عدد النواب.

وأضاف فى حوار لـ "فيتو"، لا يوجد إلزام بزيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ حال زيادة عدد النواب.

ودعا فوزى لتعديل الدوائر الانتخابية واستبدال غرامة التخلف عن التصويت بالخصم من الامتيازات الاجتماعية.. وإلى نص الحوار:

*مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، هل هناك إلزام بتعديل قوانين الانتخابات؟

أولا لا يوجد إلزام بتعديل قوانين الانتخابات، ولكن الفترة الحالية التى تشهد اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، يمكن أن تتطلب إعادة النظر فى بعض النصوص بقوانين الانتخابات البرلمانية، فى ظل وجود المناسبة التشريعية لذلك وهى إجراء الانتخابات وحدوث عدد من التغييرات الجغرافية.

*وما هذه النصوص التى تحتاج تعديل من وجهة نظركم؟

أرى أن من بين ما يمكن إعادة النظر فيه هو عدد أعضاء مجلس النواب، لاسيما فى ظل الزيادة السكانية المستمرة، والتى تؤدى إلى تغيير فى الجسم الانتخابى، حيث إن هذا الأمر يمكن إجراؤه من خلال دراسات إحصائية لضبطه.

*هل هناك إلزام دستورى فى ذلك التعديل؟

لم ينص الدستور على إلزام فيما يتعلق بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن نص على مراعاة التمثيل العادل للسكان وفقا لما نصت عليه المادة 102 من الدستور.

*وما هو التمثيل العادل للسكان؟

عدد أعضاء مجلس النواب حاليا هو 596 عضوا، وذلك منذ عام 2019 عندما كان عدد السكان 90 مليون نسمة، فهل مازال ذلك العدد يعد تمثيلا عادلا للسكان فى ظل ارتفاع عدد السكان إلى 120 مليون نسمة؟، أنا أريد زيادة فى العدد بشكل مطلق، ولكن مراعاة التمثيل العادل فقط.

*وهل ترى أن هناك إلزام بزيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ حال زيادة أعضاء مجلس النواب؟

لسنا مطالبين بزيادة أعضاء مجلس الشيوخ، فمجلس الشيوخ ليس غرفة ثانية للبرلمان، كما أن المادة 102 من الدستور لا تنطبق على مجلس الشيوخ، ولم تأت نصوص مجلس الشيوخ ضمن نصوص باب السلطة التشريعية فى الدستور، الأمر الذى يعنى عدم ارتباطه بمجلس النواب فى العملية التشريعية أو البرلمانية.

ذلك يعنى أن لا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب دون زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ.

*وماذا عن رؤيتكم فى تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية؟

أرى أهمية تعديل الدوائر الانتخابية فى نظام القائمة، وكانت تمثل إرهاقا على المرشحين فى الانتخابات الماضية، نظرا لأنها كانت متسعة جغرافيا، وأرى ضرورة إعادة النظر فيها، لتقليل المساحة بما سيترتب عليه زيادة عدد الدوائر الانتخابية، ليسمح ذلك بالتواصل بين المرشحين والناخبين ويتمكنوا من اختيار مرشحيهم.

واقترح على سبيل المثال زيادة عدد الدوائر الانتخابية فى نظام القائمة، إلى 6 أو 8 دوائر، بما يقلل المساحة بها.

*وماذا عن النظام الانتخابى الأفضل؟

النظام المختلط الحالى جيد، والذى يجمع بين النظام الفردى والقائمة المغلقة.

وأرى أن القائمة المغلقة ليس لها بديل، لاسيما وأنه تم دسترة هذا النظام، وبالتالى لا داع لتغييره.

كما أن القائمة لابد وأن تضم فئات محددة، وهو ما لن يمكن تحقيقه إلا بنظام القائمة المغلقة.

*وكيف ترى الإشراف على الانتخابات المقبلة فى ظل انتهاء الإشراف القضائى وفقا للدستور؟

الدستور نص على أن تستعين الهيئة الوطنية للانتخابات، بالهيئات القضائية، ولكن لا يحول ذلك عن قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بندب أعضاء الجهات القضائية مثل مجلس الدولة والقضاء العادى، للعمل أيام الانتخابات وذلك بقرار من الهيئة دون الحاجة إلى تعديل القانون.

وبالتالى أرى أن ذلك يعد حلا جيدا لتوفير الإشراف القضائى على الانتخابات.

ولكن أدعو هنا لتعديل عقوبة التخلف عن التصويت فى الانتخابات.

*ولماذا ذلك؟

التصويت فى الانتخابات واجب وطنى، وبالتالى لا يجب التخلف عن أدائه، ومن يتخلف عن ذلك الواجب، لابد أن يتعرض لجزاء،

لذلك أدعو إلى تعديل عقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها فى القانون والتي لا تتجاوز الـ 500 جنيه، نظرا لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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