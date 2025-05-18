الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يلتقي وفدًا من الوكالة الألمانية لتفعيل التعاون في المجالات المُشتركة

وزير العمل يستقبل
وزير العمل يستقبل وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيتو

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدِا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد - مصر"، بحضور، أنيت كلاين، نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر؛ لبحث تفعيل التعاون في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

المراصد الإقليمية لسوق العمل

جاء اللقاء قبل قليل من اجتماع نظمته الوزارة اليوم، للإعلان عن مأسسة المراصد الإقليمية لسوق العمل، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ودمجها رسميًا تحت مظلة “المرصد التنسيقي لسوق العمل” الذي تم إنشاؤه بهيكل وزارة العمل، بحضور بعض رؤساء جمعيات المستثمرين، وجمعيات الأعمال، ونخبة من ممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

 

مجالات التدريب من أجل التشغيل

وخلال اللقاء، استعرض جبران أمام الوفد الدولي، إستراتيجيات الوزارة في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من الكوادر الماهرة والمُدربة، مؤكدًا أن إطلاق المرصد التنسيقي لسوق العمل اليوم يُجسد جهود الوزارة وشركاء التنمية، خاصة من القطاع الخاص في فهم سوق العمل والتعامل مع متغيراته.

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