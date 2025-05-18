تفاصيل لقاء رئيس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وحضر اللقاء المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس.

لقاء رئيس الأعلى للإعلام بنقيب الصحفيين



وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.



واستهل المهندس خالد عبد العزيز، اللقاء، بتقديم التهنئة للكاتب الصحفي خالد البلشي، بمناسبة فوزه نقيبًا للصحفيين في الانتخابات الأخيرة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

من جانبه أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي عن شكره وتقديره للدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إرساء دعائم العمل الصحفي والإعلامي.

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