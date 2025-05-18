الأحد 18 مايو 2025
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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية وضع رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير المناطق غير المُخططة ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات الموجودة بها والعمل على تنويعها، وكذا التشغيل الأفضل للحدائق العامة، كمحاور مهمة في إطار تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

 

موقف مشروع تطوير أرض مطار إمبابة

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف مشروع تطوير أرض مطار إمبابة، حيث أشار إلى الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة 117 عمارة بالمشروع حاليًا، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الواجهات الخارجية لـ  93 عمارة بنسبة إنجاز 80%، وكذا الانتهاء من أعمال الاختبارات وإصلاح عيوب الصرف والتغذية لـ 100 عمارة بنسبة إنجاز 85.5%، كما تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة واستكمال النواقص لـ 37 عمارة، وتم الانتهاء من أعمال إطلاق التيار لـ 18 عمارة.

ولفت المهندس شريف الشربيني، في الإطار ذاته، إلى الفرص الاستثمارية المُنتظرة بالمشروع.

وأشار الوزير إلى الخطوات الخاصة بوضع رؤية شاملة لإدارة وتشغيل حديقة الجيزة (الجيزة بارك)، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موقعها المميز وما تتضمنه من إمكانات، حيث تم استعراض عددٍ من العروض المقدمة للتقدم لتشغيل الحديقة، والتي تضمنت إضافة أنشطة مقترحة لتطوير خدمات الحديقة، وتطوير المبنى الجانبي ليصبح مركزًا ثقافيًا متكاملًا، مع رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية والمساحات الخضراء وتخصيص منطقة بالحديقة لإقامة معارض موسمية تعزز مبادرات الدولة لدعم الأسر المنتجة.  

الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة الكيت كات بإمبابة 

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة الكيت كات بإمبابة والمنطقة المحيطة بمساكن عزيز عزت.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وصفًا للمنطقة، موضحًا أن مساحة منطقة الكيت كات تبلغ 351 فدانًا، وتصل مساحة مساكن عزيز عزت، التي تقع ضمن منطقة الكيت كات، إلى 42 فدانًا.

وأضاف أن منطقة الكيت كات تُعد منطقة غير مُخططة يقع في نطاقها منطقة إسكان حكومي، بالإضافة إلى بعض الخدمات التعليمية والصناعية، وتحتاج إلى إعادة تخطيط.

وأوضح المهندس خالد صديق أنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة لاقتراح آليات العمل من أجل إعادة تخطيط منطقة الكيت كات.

فيما استعرض محافظ الجيزة، خلال الاجتماع أيضًا، جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أرض مطار إمبابة منطقة عزيز عزت محافظ الجيزة منطقة الكيت كات

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