رئيس اقتصادية الشيوخ ينتقد ضعف مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي

أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن هناك إيجابيات كثيرة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجها الشكر لوزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط.

مناقشة تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية أمام مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور هاني سري الدين إلى أن الخطة واضحة فيما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية وأبرز المؤشرات الاقتصادية المستهدفة، وكذلك مستهدفات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية

خطة التنمية غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1،1 تريليون جنيه

وعرض النائب هاني سري الدين، عددا من الملاحظات خلال الجلسة العامة، مشيرا إلى أن الخطة غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1،1 تريليون جنيه استثمارات عامة، قائلا: وهو ما يعني ضعف مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، عكس التصريحات الجذابة بشأن مشاركة القطاع الخاص.

ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة كبير على الاقتصاد

وأكد سري الدين أن ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد، موضحا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص 6.5% حجم استثمارات في الناتج المحلي.

وأشار إلى ضعف الرقم مقارنة ببعض الدول مثل المغرب والذي يمثل فيها مشاركة القطاع الخاص 69%، البرازيل 70%، تركيا 70%، وإندونيسيا 40%.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: نحن بعيدون، كل البعد، فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص عن الاستثمارات، محذرا أنه إن لم نكن حريصين على أن نأخذ هذا الملف مأخذ جدي تفقد الثقة في دعم مشاركة الدولة للقطاع الخاص.

غياب آليات تحقيق مستهدفات الاستثمار الأجنبي

وأوضح الدكتور هاني سري الدين أن خطة الدولة للتنمية تستهدف 42 مليار دولار استثمار أجنبي، ولكن لا توضح الخطة آلية تحقيق ذلك، وما هي المشروعات التي لها أولوية.

النائب هاني سري الدين أمام جلسة الشيوخ، فيتو

وقال: لا نريد أن يعتمد هذا الرقم على عمليات مبادلة الديون مع قطر والسعودية وغيرها لأن هذا لن يحقق التنمية المستدامة.

غياب الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي

وأشار إلى أن هناك غيابا في الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي على الرغم من وجود خطط طموحة في هذا الشأن، قائلا: لا يمكن أن نحقق تنمية مستدامة بدون إصلاح مؤسسي حقيقي.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: التنمية المستدامة في خطر إذا لم نصلح الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أنه لا توجد هناك خطط واضحة في شأن مواجهة التضخم والفقر المدقع وتقليل الآثار السلبية الاجتماعية، مؤكدا أن الإنفاق على التعليم في أدنى المستويات مقارنة بالدولة النامية، حيث لا يمثل إلا 1،4% من الناتج المحلي على التعليم وهي نسبة ضعيفة.

وأكد هاني سري الدين أن هناك ضعفا في مؤشرات أداء القياس، مطالبا الوزيرة بمؤشرات أكثر وضوحا، قائلا: دينا خطة طموحة وينقطصها التنفيذ المؤسيي الفعال.

وطالب بضرورة التركيز على ترتيب الأولويات، وأن تكون مشروعات العدالة الاجتماعية بسياسات أكثر تحديدا، والعمل على مواجهة الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

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