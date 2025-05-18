الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

"الزراعة" تطلق 9 قوافل بيطرية علاجية مجانية في 5 محافظات

قافلة بيطرية، ارشيفية
قافلة بيطرية، ارشيفية

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الميدانية  لتقديم الدعم لصغار المربين، بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث تم تنفيذ 9 قوافل بيطرية مجانية لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج والجراحات بالمجان للمربين بقرى 5 محافظات، تم خلالها تقديم الخدمات لأكثر من 3000 طائر و19 ألف رأس ماشية.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي بناء على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، وبالتنسيق الكامل مع مديريات الطب البيطري والجهات المعنية، لتقديم الخدمات والدعم لصغار المربين، والمساهمة في تعزيز صحة الحيوان، والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأشار الأقنص إلى أنه تم إطلاق  4 قوافل بيطرية شاملة بقرى: خير الله،  الأخارسة،  العوايضة، والملاعبة، بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع جامعة قناة السويس والهيئة القبطية الإنجيلية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، وشملت فحوصات وعلاجات تناسلية، باطنية، رش، تجريع، وفحوصات سونار، بإجمالي علاج وفحص 15788 حالة حيوانية.

واضاف أنه تم أيضا إطلاق قافلة شاملة لخدمة مربي منشية رضوان بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، حيث قُدمت خدمات متكاملة لصغار المربين شملت: علاج 136 رأس حيوان، وتقديم  خدمات الرعاية التناسلية وتشخيص العقم لـ 48 رأس أبقار وجاموس، فضلا عن تشخيص الحمل لـ 14 حيوانًا، وتجريع 400 رأس من الأغنام ضد الطفيليات والديدان، إضافة إلى علاج 3194 طائرًا ضد الأمراض البكتيرية، وعلاج 122 خيلًا ودوابًا من أمراض تنفسية ومفاصل ومشاكل في الحركة، ذلك إضافة إلى تنفيذ ندوات إرشادية للتوعية بأمراض الماشية، وطرق الوقاية من الحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور، حيث بلغ إجمالي عدد الحيوانات المعالجة 720 رأسًا، بالإضافة إلى 3194 طائرًا، وسط تفاعل إيجابي من المربين.
وتابع رئيس الهيئة أنه تم أيضا بمحافظة دمياط تنفيذ قافلتين بقرى "الوسطاني" و"العطوي"، أسفرتا عن علاج وفحص 2200 حالة، مع عقد لقاءات توعوية حول أهمية التحصينات والوقاية من الأمراض المشتركة، مشيرا إلى أنه تم أيضا إطلاق قافلة علاجية بقرية "سلامون بحري" بمحافظة المنوفية، شملت علاج 150 طائرًا، و100 حالة باطنية، و90 فحصًا تناسليًا بالسونار، كما تم إطلاق قافلة بقرية "دمسنا" بمحافظة البحيرة بالتعاون مع جامعة دمنهور، وشملت علاج 30 حالة باطنية، 17 حالة تناسلية، بالإضافة لعلاج جماعي لـ 200 رأس من الأغنام.

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الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قوافل بيطرية الدكتور حامد الاقنص علاء فاروق وزير الزراعة

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