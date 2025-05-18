وكيل الشيوخ: مشروع التنمية الاقتصادية ليس أرقاما، ولكنه حقيقة وواقع

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 تفعيلا لمادة 249 من الدستور، مشيرا إلى أن المشروع المقدم ليس مشروع أرقام ولكن حقيقة وواقع تتجسد فيه الرغبه الصادقه للنهوض بالوطن وهناك مراعاة البعد الاجتماعي ومراعاة للحياة الكريمة للمواطن البسيط.

الحرب الاقتصادية من أشرس الحروب

وفي كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له، شدد أبو شقة على أن الحرب الاقتصادية من أشرس الحروب وهي من حروب الجيل الرابع، موجها التحية لكل من ساهم كل في إعداد هذا المشروع وتحية لشعب مصر العظيم الأبي العميق العريق

وأوضح أن المشروع يأتي في ظل اضطرابات وحروب سواء على النطاق الإقليمي أو العالمي ويواجه تحديات جسيمه وغير مسبوقة ولكن إرادة المصريين والتفاف الجميع حول القيادة السياسية استطعنا أن نعبر وسط هذه الأمواج العاتية.

خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية

فيما قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ: إن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي القادم تأتى في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية والعالمية، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على المخطِط وصانع القرار، متابعة: وقد سعت الخطة بكفاءة يشهد لها لزيادة قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ضمن بيئة غير مستقرة، وتطلبت هذه الأوضاع اعتماد سياسات مرنة وواقعية تستجيب للتغيرات المتسارعة، وتدفع قدما بجهود الحكومة الرامية لتحقيق الحد الأقصى من النمو الاقتصادي وضمان استدامة التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت: يلفت النظر أيضًا هذا التوجه المحمود للخطة في إفساح المجال للقطاع الخاص وأخذه في الاعتبار بقوة فيما يتعلق بالمستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وأيضا، فالخطة تضع في اعتبارها الإلتزام بالسير قدمًا في تفعيل المبادرات الرئاسية العملاقة، وفي مقدماتها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، وغيرها.

وتابعت: تحرص الخطة كذلك على تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي ملموس. كما تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الإنتاجية وزيادة فرص العمل. تهدف الخطة أيضًا إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة، وتولي اهتمامًا خاصًا بفتح المزيد من أسواق العمل محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الخطة على زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة ودعم التنمية.

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