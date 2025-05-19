الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تأمر بندب المعمل الجنائي وتطلب التحريات المباحث في حريق جراج مدرسة بحدائق الأهرام

حريق جراج مدرسة بحدائق
حريق جراج مدرسة بحدائق الأهرام، فيتو

أمرت النيابة العامة بندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق الذي اندلع داخل جراج مدرسة خاصة بمنطقة حدائق الأهرام، وبيان أسبابه وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة بالمدرسة ومحيطها.

 

كما قررت النيابة استدعاء مسئولي المدرسة لسماع أقوالهم، وطلب تقرير فني عاجل من الحماية المدنية بشأن مدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة داخل الجراج والمنشأة التعليمية.

 

نشوب حريق في مدرسة خاصة بالاهرام

 

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة قد تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب داخل جراج مدرسة خاصة، وأسفر عن التهام عدة أتوبيسات مخصصة لنقل الطلاب، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق داخل المدرسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى المكان، حيث تم إخلاء الطلاب والعاملين من داخل المدرسة، لمنع تعرضهم لأي اختناقات ناتجة عن الأدخنة المتصاعدة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالجيزة السيطرة علي حريق هائل خبراء المعمل الجنائى غرفة عمليات النجدة منطقة حدائق الاهرام

مواد متعلقة

إخماد حريق نشب في أتوبيس داخل جراج مدرسة بحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

عمرو أديب يكشف عن تعطيل إعلان الأهلي بطلا للدوري بسبب تحركات بيراميدز

موعد انتهاء مهلة تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة

الأمن يحقق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور

ثروت سويلم: الأهلي أبلغ رابطة الأندية بصعوبة إقامة دوري بدون الإسماعيلي

طقس لطيف بالإسكندرية، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

أول تعليق من ترامب على خبر إصابة بايدن بسرطان البروستاتا

كامالا هاريس بعد تشخيص بايدن بسرطان البروستاتا: جو مقاتل

نجم الأهلي ينهي اتفاقه للانتقال لـ السويحلي الليبي

خدمات

المزيد

صلاحية 3 سنوات، معلومات عن بطاقة ميزة من بنك القاهرة

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف علي سعر الألومنيوم اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية