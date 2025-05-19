النيابة تأمر بندب المعمل الجنائي وتطلب التحريات المباحث في حريق جراج مدرسة بحدائق الأهرام

أمرت النيابة العامة بندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق الذي اندلع داخل جراج مدرسة خاصة بمنطقة حدائق الأهرام، وبيان أسبابه وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة بالمدرسة ومحيطها.

كما قررت النيابة استدعاء مسئولي المدرسة لسماع أقوالهم، وطلب تقرير فني عاجل من الحماية المدنية بشأن مدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة داخل الجراج والمنشأة التعليمية.

نشوب حريق في مدرسة خاصة بالاهرام

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة قد تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب داخل جراج مدرسة خاصة، وأسفر عن التهام عدة أتوبيسات مخصصة لنقل الطلاب، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق داخل المدرسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى المكان، حيث تم إخلاء الطلاب والعاملين من داخل المدرسة، لمنع تعرضهم لأي اختناقات ناتجة عن الأدخنة المتصاعدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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