الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هبوط معظم مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

هبطت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف  تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%  عند مستوى 31870 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 39677 نقطة، وتراجع   مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% عند مستوى 14443 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

 

وانخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.27% عند مستوى 9443 نقطة، وتراجع   مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 12756 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% عند مستوى 3264 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية  في ختام تعاملات الخميس الماضي 15 مايو 2025، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9417 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12775 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3280 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع البورصة البورصة المصرية الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 100 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان

مواد متعلقة

مؤشرات البورصة تتلون بالأخضر، 93 ألف عملية تداول بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الفراخ بالأسواق.. توقعات بارتفاع جديد للذهب محليا خلال الفترة المقبلة.. والبورصة تخسر 13 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: طريقة استخدام خدمة آبل باي.. ارتفاع كبير في سعر الدولار وتراجع الذهب.. والبورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين

60 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي لمؤشرات EGX بتداولات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

حريق يلتهم 150 نخلة و9 مواتير ري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025 (آخر تحديث)

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

"مفيش إجابة صح"، خطأ في سؤال بمادة السيرة بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية