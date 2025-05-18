هبوط معظم مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

هبطت معظم مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% عند مستوى 31870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 39677 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% عند مستوى 14443 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.27% عند مستوى 9443 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 12756 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% عند مستوى 3264 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس الماضي 15 مايو 2025، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9417 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12775 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3280 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.