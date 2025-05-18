إخماد حريق نشب في أتوبيس داخل جراج مدرسة بحدائق الأهرام

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في أتوبيس داخل جراج مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام، دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتمكنت الفرق من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تُجدر الإشارة إلى أن منطقة حدائق الأهرام شهدت سابقًا حوادث مشابهة، حيث نشب حريق في جراج سيارات أسفر عن تفحم سيارتين في يوليو 2024، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما وقع حادث آخر في يونيو 2024 أسفر عن مصرع شخص إثر حريق في جراج أسفل عقار، حيث امتدت النيران من السيارة إلى الطابق الأول، مما أدى إلى سقوط الضحية أثناء محاولته الهروب.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث الأخير لمعرفة أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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