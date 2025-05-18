الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق نشب في أتوبيس داخل جراج مدرسة بحدائق الأهرام

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في أتوبيس داخل جراج مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام، دون وقوع إصابات بشرية.  

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتمكنت الفرق من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تُجدر الإشارة إلى أن منطقة حدائق الأهرام شهدت سابقًا حوادث مشابهة، حيث نشب حريق في جراج سيارات أسفر عن تفحم سيارتين في يوليو 2024، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما وقع حادث آخر في يونيو 2024 أسفر عن مصرع شخص إثر حريق في جراج أسفل عقار، حيث امتدت النيران من السيارة إلى الطابق الأول، مما أدى إلى سقوط الضحية أثناء محاولته الهروب.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث الأخير لمعرفة أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية الحماية المدنية في الجيزة منطقة حدائق الاهرام قوات الحماية المدنية

مواد متعلقة

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

إخلاء سبيل المتهمة بإخفاء جثة زوجها في الملح بحلوان

محاكمة باسم مرسي بتهمة سب وقذف عبد الحميد بسيوني يونيو المقبل

إعادة محاكمة فنان شهير في اتهامه بتهديد طليقته غدا

حبس عاطل متهم بالتحرش بسيدة داخل ميكروباص في التبين

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محل حلويات في السيدة زينب

حبس بطل فيديو سرقة هاتف داخل نادٍ رياضي بالإسكندرية

بسبب حساب المشاريب، 3 مشاهد مأساوية في جريمة مقتل قهوجي على يد عاطل بدار السلام

الأكثر قراءة

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

حريق يلتهم 150 نخلة و9 مواتير ري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025 (آخر تحديث)

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

"مفيش إجابة صح"، خطأ في سؤال بمادة السيرة بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية