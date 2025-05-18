الأحد 18 مايو 2025
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صحة ومرأة

أسباب قصر القامة عند الأطفال

قصر القامة، فيتو
قصر القامة، فيتو

كشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ علاج السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة، عن أسباب قصر القامة عند الأطفال.

وأشارت أن أسباب قصر القامة تشمل أسبابا وراثية أو سوء تغذية، حيث لا يحصل الطفل على كل العناصر اللازمة للنمو.

أسباب قصر القامة

وتابعت أن من ضمن أسباب قصر القامة الأمراض المزمنة أو أمراض الكلى أو أسباب مرضية في الغدد الصماء، مشيرة إلى أن أهم غدة في النمو هي الغدة الدرقية، وهرمون النمو الذي يُفرز  من الغدة النخامية فهو مهم لنمو الجسم كله.
 

ونصحت الأمهات بأن أي طفل يعاني من قصر القامة يجب أن يعرض على طبيب الغدد الصماء لتحديد سبب قصر القامة وأخذ العلاج اللازم.

وكشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة القاهرة، عن وجود تحاليل وفحوصات دورية يجب إجراؤها للطفل المصاب بمرض السكر حرصا على عدم حدوث مضاعفات مرض السكر له.

تحاليل دورية للأطفال المصابين بمرض السكر

وأشارت أستاذ السكر والغدد الصماء إلى أن الطفل يجب أن يجري تحليل السكر التراكمي كل ٣ شهور بجانب تحاليل سنوية، وهى  الغدة الدرقية ومخزون الحديد وحساسية القمح والدهون في الدم وفيتامين د والكشف على الشبكية والزلال في البول، ورسم قلب ووظائف الكلى والكبد للكشف المبكر عن مضاعفات المرض.

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة، عن وجود أعراض إذا ظهرت على الطفل يجب الانتباه لها من الأم لأنها أعراض تكشف عن إصابة الطفل بمقاومة الأنسولين.

علامات مقاومة الأنسولين عند الأطفال 

وقالت أستاذ السكر والغدد الصماء: إن أهم هذه الأعراض تشمل:

١- اسمرار في الرقبة وتحت الإبط

٢- تفتيح في مناطق الجسم

٣- زوائد جلدية

٤- وزن زائد 

خطورة مقاومة الأنسولين 

وأوضحت أن مقاومة الأنسولين تدل على أن هرمون الأنسولين لا يعمل جيدا ويسبب الإصابة بمرض السكر لذلك وجب التوجه لتخصص غدد صماء للأطفال لسرعة العلاج.

وقالت الدكتورة شيرين عبد الغفار: إن أعراض مرض السكر عند الأطفال تشمل عدة أعراض يجب أن تنتبه لها الأم منها التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

وأوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا، مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة، مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

وأكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات.

 

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