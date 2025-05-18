المتحف القومي للحضارة يستضيف معرض "ألف كوب" في إطار التعاون الثقافي المشترك

استقبل الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وفدًا رسميًا صينيًا برئاسة زانج يي مدير المركز الثقافي الصيني والمستشار الثقافي والسياحي لسفارة الصين بالقاهرة، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، لبحث آفاق التعاون الثنائي في مجالات الآثار، والثقافة، والفنون.

تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية

وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير الشراكة الثقافية بين الجانبين، بما يعزز التبادل الحضاري والفني، ويدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ويُسهم في ترسيخ قيم التفاهم والتقارب بين الشعوب.



ومن جانبه أوضح الدكتور الطيب عباس، أن اللقاء تناول تنظيم حفل موسيقي مصري- صيني مشترك، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، احتفالًا باليوم الدولي للحوار بين الحضارات، بمشاركة فرق موسيقية من مصر والصين، وذلك تأكيدًا على أهمية التفاهم الثقافي والتقارب بين الشعوب.

افتتاح المتحف معرضا فنيا مؤقتا بعنوان الف كوب

وفي سياق متصل، وضمن فعاليات التعاون الثقافي بين مصر والصين، استضاف وافتتح المتحف معرضًا فنيًا مؤقتًا بعنوان "ألف كوب"، والذي يُعد منصة فريدة لعرض فن الخزف المعاصر الصيني، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "هانغتشو ديلي برس" الصينية.



وأوضح الدكتور الطيب عباس أن استضافة المتحف لمثل هذه الفعاليات يأتي في إطار رؤية المتحف لتفعيل دوره كمركز عالمي للحوار الثقافي والتبادل المعرفي، مشيرًا إلى حرص المتحف على تعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وفي مقدمتهم الجانب الصيني، في جميع مجالات وأنشطة المتحف سواء على مستوى المعارض، أو البرامج التعليمية، أو الترميم، أو البحث العلمي.



وأكد أن التعاون الثقافي ليس فقط وسيلة للحفاظ على التراث، بل أداة قوية لبناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز الفهم المشترك.

وقام الوفد الصيني بجولة موسعة داخل قاعات المتحف، شملت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري، حيث أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم الشديد بالقطع الأثرية والمعروضات الفريدة، والتي تجسد عراقة وتطور الحضارة المصرية عبر العصور.



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