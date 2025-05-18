تحقيقات النيابة العامة: لا شبهة جنائية في مصرع فتاة سقطت من أعلى عقار بالمرج

انتهت نيابة المرج إلى أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة فتاة عثر عليها أسفل عقار بمنطقة المرج.

وقال أهل الفتاة إنهم لا يشتبهون في أحد جنائيا ولا يتهمون أحد بالتسبب في وفاة ابنتهم.

وأضاف أهل الفتاة أن ابنتهم أثناء نشرها الغسيل اختل توازنها وفقدت السيطرة على نفسها وانزلقت قدماها وسقطت من الأعلى ولم يلاحظون إلا عند صراخها لحظة السقوط فهرولوا لإنقاذها ولكن كانت قد فاضت روحها إلى بارئها وماتت.

وصرحت النيابة بدفن جثة الفتاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

العثور على جثة فتاة بالمرج

تلقى قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة أسفل عقار بها كدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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