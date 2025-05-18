رد صادم، هل يشارك رياض محرز مع الهلال في كأس العالم للأندية؟

رفض الجزائري رياض محرز، نجم أهلي جدة، فكرة المشاركة مع الهلال في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

محرز يكشف موقفه من اللعب للهلال

وعند سؤاله عن هذا الأمر، رد اللاعب بقوله: "لا، لن ألعب مع الهلال، سألعب فقط مع الأهلي، الأهلي فقط".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بنجوم من الدوري السعودي على سبيل الإعارة، بينهم محرز، استعدادًا للمشاركة في المونديال، الذي يقام يونيو المقبل.



وأكد محرز أن فريقه سيحاول الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم المقبل، بعدما فشل في ذلك خلال الموسم الحالي.

وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، فيما حصل الأهلي على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه.

وقال محرز في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: "إن شاء الله سنحاول الفوز بالدوري، هذا هو هدفنا في الموسم المقبل".

وأضاف: "عندما تبدأ المنافسة في كل موسم، فنحن نرغب في الفوز بلقب الدوري، لم نستطع ذلك هذا الموسم، ولكننا سنحاول في الموسم المقبل".



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