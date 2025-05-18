الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الخامس

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس وذلك ١٥ يوما على ذمة ورود التحقيقات.

سرقة مشغولات ذهبية بالتجمع الخامس 

 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بدائرة القسم.


وبإرشاد المتهم، تم ضبط المسروقات المستولى عليها، لدى عميله "سيئ النية" مالك محل للمشغولات الذهبية كائن بمحافظة الجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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التجمع الخامس القاهرة الجديدة النيابة العامة قسم شرطة التجمع محافظة الجيزة مشغولات ذهبية مديرية أمن القاهرة

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