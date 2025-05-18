عروض وفعاليات نادي سينما المرأة.. الإثنين

بشكل مجاني لجميع الحضور.. يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي سينما المرأة والذي تديره الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي. ويعرض خمسة أفلام قصيرة وتسجيلية غدا الإثنين الموافق 19 مايو في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

عروض وفعاليات نادي سينما المرأة

يتضمن البرنامج عرض أفلام “حودايت إيكنجي” إخراج مروة الشرقاوي وفيلم “سحر الدروب”، وفيلم “هذيان” إخراج يوسف حامد، وفيلم “حظ سعيد” إخراج كريم كركور، وفيلم “قلوب صغيرة” إخراج مروة الشرقاوي.

ويتناول فيلم “حودايت إيكنجي” قصصا جريئة لامرأتين بدويتين عن الحب والزواج والحياة تحت سلطة الأعراف والتقاليد وتحمل أجسادهما أوشاما تخلد أسماء وأحلاما مضت في منطقة كينج ماريوط التي تغيرت ملامحها مع الزمن.

ويأتي فيلم “قلوب صغيرة” في صيغة تأمل شعري مستلهم من أسئلة طفل صغير حول الحرب في غزة وما يتعرض له الأطفال هناك. ويرصد الفيلم انعكاس هذه المشاهد على وجدان الأطفال في مصر وتنامي الوعي بالقضية الفلسطينية.

يركز فيلم “سحر الدروب” على الربط التراثي والتوثيقي بين عدد من الدول العربية، وهي: مصر وسوريا وفلسطين والعراق وليبيا من خلال استكشاف معالم القاهرة القديمة، مثل مدينة القطائع والفسطاط ومجمع الأديان وقاهرة المعز.

ويشارك في الفيلم عدد من الشباب العرب، من بينهم معتز الجندي من فلسطين ويمنى الحمامي وصهيب عمراية من سوريا.

أما فيلم “حظ سعيد” فيتناول قصة أب يعاني من البطالة، ويجد نفسه ممزقا بين العودة إلى حياة الجريمة لإنقاذ ابنته أو تركها تواجه مصيرها بمفردها.

ويطرح الفيلم تساؤلات حول مفاهيم الرحمة والإنسانية وهو مستوحى من واقعة حقيقية شهدها المخرج في أحد شوارع المدينة.

وقد شارك الفيلم في مهرجانات دولية مثل ال ايه شورتس في الولايات المتحدة وبانجو في الهند.

عقب العروض تقام ندوة لمناقشة الأفلام وتديرها الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي واسلام أحمد على.

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