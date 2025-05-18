جرينوود يتساوى مع عثمان ديمبلي في صدارة هدافي الدوري الفرنسي

ارتقى الدولي الإنجليزي ماسون جرينوود نجم فريق مارسيليا، لصدارة هدافي الدوري الفرنسي، بانتهاء منافسات الجولة 34 (الأخيرة)، مساء السبت.

وسجل جرينوود، هدفين، ليقود أولمبيك مارسيليا، للفوز 4-2 على رين، ويضمن لفريقه، وصافة الترتيب.

جرينوود يتساوى مع ديمبلي

ورفع النجم الإنجليزي رصيده إلى 21 هدفا ليتساوى في قمة الهدافين مع عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان.

وعجز ديمبلي عن هز الشباك في فوز فريقه على أوكسير 3-1، مساء أمس السبت، على ملعب حديقة الأمراء.

وكان عثمان ديمبلي قد فاز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، خلال حفل رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية.

ولم تحدد رابطة الدوري الفرنسي، هوية الفائز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الموسم الجاري، بل اكتفت بالإشارة إلى تقاسم اللاعبين، صدارة الهدافين.

يذكر أن جرينوود انضم لصفوف مارسيليا في صيف 2024 قادما من مانشستر يونايتد، وذلك بعد فترة إعارة قصيرة بصفوف خيتافي.

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