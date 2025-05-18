قيمتها 20 مليون جنيه، جهود مكثفة للقبض على المتهمين بسرقة جواهرجي قنا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مجهوداتها للقبض على المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من جواهرجي قيمتها 20 مليون جنيه في قرية الرواتب، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة



وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت بتعرض جواهرجي للسرقة على يد مجموعة لصوص في قرية الرواتب التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص أن مندوب يعمل في محل ذهب وخلال عودته بمصوغات ذهبية قيمتها 20 مليون جنيه لتوزيعها على بعض المحلات، اعترضه اللصوص وسرقوا منه المشغولات الذهبية بكاملها في قرية الرواتب مركز أبوتشت.

على الفور تقرر تشكيل فريق بحث لتكثيف التحريات للقبض على المتهمين وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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