مقاول من الباطن!.. حوادث مروعة ومباغتة تثير التساؤلات عن المتسبب الحقيقي.. أساتذة الهندسة: يجب توافر خرائط شبكات الغاز والصرف والمياه والكهرباء قبل الحفر

أثار حادث حريق طريق الواحات والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات بالإضافة لخسائر مادية كبيرة ملف مقاول الباطن وحالات الإهمال وغياب المتابعة فى تنفيذ المشروعات الحكومية.

تلجأ شركات المقاولات للاستعانة بمقاول باطن لتنفيذ الكثير من المشروعات، بما يفتح باب الكثير من الأزمات والمشاكل وقد تهدد حياة المواطنين وتمثل خسائر اقتصادية كبيرة، كما حدث فى الحادث المروع الأخير.

فى البداية قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمرانى إن قانون 89 لسنة 1998 نظم عمل المقاول العام واستعانته بمقاول الباطن وفق قواعد وشروط محددة، لافتا إلى ضرورة الاستعانة بمقاول باطن له تصنيف وفقا لحجم العمل ونوعه، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء حدد 7 تصنيفات لشركات المقاولات وفقا لضوابط وشروط محددة منها الخبرة وسابقة الأعمال وحجم الأعمال وغيرها.

وأضاف سيف الدين فرج فى تصريحات خاصة أن شركات المقاولات من حقها والطبيعى الاستعانة بمقاول باطن ولكن تظل الشركات مسئولة بشكل كامل باعتبارها مقاولا عاما، ومن الطبيعى أن تستعين بمقاول باطن وليس من الذكاء أن تدخل شركة المقاول العام فى كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة.

وأكد أن عمل مقاول الباطن خاضع للمتابعة الدقيقة والمراجعة المستمرة من مقاول عام المشروع واستشارى المشروع أيضا، وشركات المقاولات لديها مهندسين تنفيذ وعمله يكون استلام التنفيذ من عمل المقاول الباطن، والمهندس الاستشارى يستلم من المقاول العام وكل طرف له مسئوليته وتخصصه

وأضاف سيف الدين فرج: لا أبدأ عملى قبل توافر الخرائط المطلوبة الخاصة شبكات الكهرباء والصرف والمياه والغاز، حتى لا تحدث مشكلة وأزمة، ولذلك كان هناك إهمال جسيم وملحوظ من كل الاطراف المسئولة فى حادث طريق الواحات.

وطالب بضرورة الالتزام بكل القواعد اللازمة بتنظيم عمل المقاولين سواء المقاول العام أو الباطن أو الاستشارى والمتابعة المستمرة لهذا الأمر حتى لا يتكرر الحادث ولابد من عقوبة شديدة على المخطئين فى الحادث حتى لا تكرر هذه المشاكل.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد ربيعى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن شركات المقاولات تلجأ للاستعانة بمقاول الباطن بسبب الحاجة لتخصصه، وبحسب حجم المشروع ونوعه يتم اختيار مقاول الباطن.

وأضاف فى تصريحات خاصة إن شركات المقاولات الكبيرة تستعين بمقاولين الباطن بشرط أن يكونوا أصحاب خبرة وكفاءة، لافتا إلى أن مقاول الباطن عنصر مهم جدا ولا يمكن الاستغناء عنه سواء فى أعمال المقاولات الكبيرة أو الصغيرة ولكن يجب التدقيق فى اختياره ومراقبته ومتابعته.

وأشار إلى أن مقاول الباطن لابد أن يكون مسجلا فى اتحاد المقاولين وفقا لتصنيف معين وخاصة فى المشروعات الكبيرة حتى يمكن الحصول على المستخلصات المالية ويحصل على دفعات مقدمة، لافتا إلى أن الجهة المالكة للمشروع ليس لها أى علاقة بمقاول الباطن والمسئولية الكاملة فى حالة حدوث أى أخطاء تقع على المقاول العام.

وعن حادث طريق الواحات، قال ربيعى إن الكل مسئول عن الحادث سواء المقاول العام أو المقاول الباطن.

وأكد أن المقاول العام هو المسئول فى المقام الأول، لأنه لديه جهاز إشراف على المقاول ومتابعة مستمرة ووقتية على أعمال مقاول الباطن.

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