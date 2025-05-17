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رياضة

ضمك يتعادل سلبيا مع الاتفاق في الدوري السعودي

ضمك، فيتو
ضمك، فيتو

الدوري السعودي، أنهى التعادل السلبي، مواجهة الاتفاق وضيفه ضمك، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم.

 

تفاصيل مباراة ضمك والاتفاق 

ولم تشهد المباراة على مدار 90 دقيقة، نجاح الفريقين في تحويل الفرص السانحة إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بفارق 20 نقطة كاملة خلف المراكز الأربع الأولى في ترتيب المسابقة.

وعلى الجانب الآخر، رفع ضمك رصيده إلى 35 نقطة في المركز 11.

 

يذكر أن اتحاد جدة كان قد ضمن الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب في الجولة ذاتها على مضيفه الرائد بنتيجة 3-1، يوم الخميس الماضي.

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