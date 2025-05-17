دويتو غنائي جديد لـ محمود الليثي مع فنان مصري شهير ومطرب أجنبي

انتهى المطرب الشعبي، محمود الليثي، من تصوير كليب غنائي جديد، مع فنان مصري شهير، ومطرب أجنبي، ومن المقرر طرحه على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

وقال الليثي في تصريح لفيتو إنه انتهى من تسجيل وتصوير الأغنية منذ ثلاثة أيام في أحد الاستديوهات الشهيرة، مؤكدا أن هناك مفاجأة غنائية قوية لجمهوره، سيكشف عنها عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك.

وتصدر محمود الليثي تريند اليوتيوب مع الفنان محمد رمضان بأغنية "قدها".

أغنية "قدها" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس، وتقول كلماتها:

"انتوا اكبر مني سنًا

بس انا اكبر مقامًا

طول عمري جاي في فعلًا

وبتيجوا انتو في كلامًا

كلامًا

حقًا

مديش حد اهتمامًا

حاطت ع الكل حطًا

دول مش باينين تمامًا

وقدها من يومي انا قدها

لو دول باباتها انا جدها

وعشان انا تمام

كل الاخصام بتنام بدموع على خدها

وقدها من يومي انا قدها

يبنوها واخش انا اهدها

لو فيكو كبير هنشوفه كبير

بس انتو ف عيني اقلها

طب رفقًا بالأعداء رفقًا

دول بقوا شبه الستات طبقًا

آه واللي بيجي على ولايا

لا يلاقي نجاحًا ولا رزقًا

نظرًا ان مجابكوش نظرًا

ف رجاءً تتوخوا حذرًا

علشان لو شوفتكو يوم صدفة

مش هقبل اسفًا لأ عذرًا

انا اكتر منكو خبره

وانجح منكم علامًا

ف هجعل منكو عبرة

واضرب بكم مثالًا

مجتش معايا حظًا

لا جد واجتهادًا

مخابش فيا ظنًا

عشان انا اعتمادًا"

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