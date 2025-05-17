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رياضة

ميلان يصدم ريال مدريد ومانشستر سيتي ويطلب 90 مليون يورو لبيع نجمه

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

صعب نادي ميلان الإيطالي، من مهمة مانشستر سيتي وريال مدريد، في التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الإيطالي، في صيف 2025.

ريندرز ضمن اهتمامات ريال مدريد ومانشستر سيتي 

وصوب السيتي والريال، أنظارهما نحو التعاقد مع الهولندي تيجاني ريندرز نجم وسط ميلان، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه اللاعب مع الفريق هذا الموسم.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن مانشستر سيتي قدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو، وهو أقل من الرقم المتوقع من قبل ميلان، الذي حدد 70 مليونا على الأقل.

وتابع الموقع "التركيز المتزايد من ريال مدريد، يدفع ميلان، إلى رفع الرقم المطلوب للتخلي عن ريندرز".

ونوه "ميلان حدد الآن 90 مليون يورو، وهو رقم قد يرتفع أكثر خلال الفترة القادمة".

مسيرة ريندرز مع ميلان 

وكان تيجاني ريندرز قد انضم إلى صفوف ميلان في صيف 2023 مقابل 20.5 مليون يورو بالإضافة للمكافآت، قادما من ألكمار الهولندي.

وسجل ريندرز 15 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 52 مباراة رسمية مع ميلان هذا الموسم، ويرتبط الهولندي بعقد مع ميلان حتى صيف 2030.

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