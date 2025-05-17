وزير الكهرباء: لا تهاون فى تحسين جودة التشغيل للشبكة الموحدة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أولويات خطة العمل الحالية رفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى.

زيارة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمحطة محولات باسوس

وخلال زيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة محولات باسوس جهد 11/220/500 ك ف، ومحطة توليد كهرباء شبرا الخيمة بقدرة 980 ميجاوات والتى تمثل 15,5% من اجمالي الطاقة الانتاجية لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي استمرار الزيارات الميدانية والتواجد بين العاملين فى كافة المواقع، خاصة محطات توليد الكهرباء.

ولفت إلى أن الجولات كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة واضافة برامج جديدة واعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، وكذلك تدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة لكل قطاع واهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر.

اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ببرامج الصيانة



ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى، مؤكدا أنه لاتراجع عن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وتحسين جودة الخدمة الكهربائية، وأن تحسن مؤشرات الاداء من أهم محددات التقييم على كافة المستويات الوظيفية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء.

وبدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بمحطة محولات باسوس التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء قطاع شبكات الجهد الفائق، حيث تفقد مكونات المحطة وعنابرها المختلفة للمفاتيح والسكاكين ومحولاتها الرئيسية والمساعدة وكذلك مجموعات الشواحن والبطاريات والكبالين وغيرها، وشملت الجولة المخازن الملحقة وكيفية الاستفادة من المهمات واستخدامها، موجها بمراجعة كافة الاجراءات الخاصة بتأمين عمل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية ومراجعة الوصلات المختلفة فى محيط المحطة والمنشآت الإدارية وأماكن تخزين المهمات وغيرها من الاجراءات لضمان السلامة واستمرارية العمل وتعظيم الفائدة.

وتعمل محطة محولات باسوس على جهود مختلفة وتقوم بدور رئيسي فى محيطها الجغرافي، مشددا على تنفيذ اجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد وتأمين المناطق المحيطة بالمحطة، مشيرا الى استمرار المتابعة ومراجعة تنفيذ الملاحظات من اللجان المختصة بالوزارة.

وامتدت الزيارة الميدانية لتشمل محطة انتاج كهرباء شبرا الخيمة والتى تعد من اقدم المحطات بشركة القاهرة لانتاج الكهرباء والتى تعمل منذ عام 1984.

محطة انتاج كهرباء شبرا الخيمة

واستعرض الدكتور محمود عصمت، خطة العمل ونمط التشغيل ومدى تأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة، وقام بتفقد وحدات التوليد بالمحطة، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم ومدى الاستجابة وسرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، لاسيما فى أوقات الذروة،وتطرق الدكتور محمود عصمت إلى كيفية مواجهة الأعطال والتعامل اللاحق والسابق مع العطل، ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى اطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية لتطوير اداء العاملين والحرص على تطبيق أقصى درجات الحماية للمحطة والعاملين.

يأتي ذلك فى إطار خطة العمل وتنفيذ معايير جودة التشغيل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف ومتابعة تغيير نمط التشغيل وتحقيق الكفاءة فى الاداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.