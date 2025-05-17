وزير الإسكان يتفقد محطة مياه منشأة القناطر المُرشحة بطاقة 80 ألف م3/ يوم

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مشروع محطة مياه منشأة القناطر المُرشحة بطاقة تصميمية 80 ألف م3/ يوم على مرحلتين بمنشأة القناطر بالجيزة، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب، ونواب البرلمان عن المحافظة.



وتجول وزير الإسكان ومحافظ الجيزة، بمختلف مكونات المحطة، واستمعا إلى شرح عن مشروع المحطة، والذي يتكون من المحطة الرئيسية والمأخذ، ومباني (المروقات - المرشحات - الخزانات الأرضية (عدد 2 خزان) - عنبر طلمبات المياه المرشحة - عنبر الكيماويات (الشبة – الكلور) - منظومة الروبة - أحواض التجفيف - معمل المحطة - المخزن والورشة - مبنى المحولات - مبنى المولدات)، و8 خزانات علوية لتغذية قرى منشأة القناطر، والخطوط الخارجة من محطة مياه منشأة القناطر بطول 80 كم بأقطار تبدأ من 250 مم حتي 1000مم لخدمة 1,3 مليون نسمة، ونطاق الخدمة: مدينة منشأة القناطر والقري التابعة لها ( 24 قرية ).

وخلال جولته بموقع المشروع، وجه وزير الإسكان، بضغط الأعمال والانتهاء من المشروع في أقرب وقت لدخوله الخدمة، والمتابعة الدورية لحين الانتهاء من التنفيذ.

كما افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب بطاقة 60 ألف م3/ يوم بأوسيم بالجيزة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وعدد من نواب البرلمان عن محافظة الجيزة.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بافتتاح المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بأوسيم بمحافظة الجيزة، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على سرعة إنجاز المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتابع المهندس شريف الشربيني، آلية تشغيل المحطة عقب الافتتاح، مؤكدا أهمية جودة التشغيل والصيانة الدورية للحفاظ على المحطة بجانب متابعة تأمين احتياجات المحطة من الطاقة الكهربائية، مشيدًا بالمستوى التنفيذي للمرحلة الأولى من المحطة، مقدمًا الشكر لفريق العمل من وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة على تنفيذ المشروع.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة لما له من أهمية تمس الحياة اليومية للمواطنين وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويوفر حياة كريمة للمواطنين، حيث أن مشروعات تدعيم البنية التحتية والتوسع في إنشاء محطات المياه والمعالجة لتغطية العديد من قطاعات المحافظة، قد شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية وهو ما ساهم في الوصول إلى معدل ضخ يومي يبلغ نحو ٣ ملايين م٣ من المياه النقية الصالحة للشرب، يتم إنتاجها من خلال محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة.

وعقب الافتتاح استمع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة، إلى شرح تفصيلي عن المحطة، والتي تتكون من المحطة الرئيسية والمأخذ، و4 موديولات مكونة من (2 مروق – 1 مروب – 4 فلاتر) بطاقة 15 ألف م3/يوم للموديول الواحد، وخزان أرضي - عنبر طلمبات المياه المُرشحة - عنبر الكيماويات (الشبة – الكلور) – منظومة معالجة الروبة - معمل المحطة - المخزن - الورشة - مبنى المحولات - مبنى المولد، وخط المياه الناقل من المحطة حتى قرية المنصورية بإجمالى طول 9.8 كم، وخط مياه قطر 1000 مم زهر مرن بطول 1.8 كم، وخط مياه قطر 600 مم بولي إيثلين بطول 8 كم، هذا بجانب المرحلة الثانية التي ستكون بطاقة 60 ألف م3/ يوم لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 120 ألف م3/يوم، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية للمأخذ لكامل المحطة بطاقة تصميمية 120 ألف م3/يوم.

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