السبت 17 مايو 2025
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حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بقنا

السجن المشدد 5 سنوات
السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، بمنطقة الساحل بمدينة نجع حمادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحيى، وأمانة سر كل من أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود أحداث القضية إلى 20 أكتوبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم “إسماعيل.ك.ع”، 33 عامًا، تهمة حيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى حيازته أداة حادة "كتر" بدون ترخيص.

وأُحيلت القضية، التي حملت رقم 27121 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 5766 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد خمس سنوات على المتهم.

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