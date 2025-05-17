وكيل تموين سوهاج يتفقد مطاحن وصوامع مدينة جرجا (صور)

تفقد الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج صومعة غرب جرجا للإطمئنان على سير عملية توريد الأقماح من المزارعين ومتابعة استلام الأقماح الواردة من خارج المحافظة وشدد علي ضرورة استلام القمح المحلي من المزارعين وتقديم كافة التسهيلات وإزالة جميع المعوقات التي من شأنها التأثيرعلي عملية التوريد والسعة التخزينية لصوامع غرب جرجا 20 ألف طن، ورافقه المهندس عفت رفعت اغابيوس وكيل المديرية لشئون الرقابة.

وكيل تموين سوهاج يتفقد مطاحن وصوامع مدينة جرجا

كما تفقد شونة البنك الزارعي بمدينة عوامر جرجا وأن سعتها التخزينية تصل الي ما يزيد على "١٤٠٠ طن" وتفقد عملية التطوير التي شملت العديد من خطوط الإنتاج ومتابعة مستوى الخدمات التى يقدمها المطحن، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير من المهندس مدير مطحن جرجا كما أن الطاقة الإنتاجية للمطحن أصبحت حوالي ١٥٠ طنا فى اليوم بزيادة حوال ٥٠ طنا في اليوم، وذلك قبل دخوله عملية التطوير.

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