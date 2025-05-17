النيابة تحذر من نشر مقاطع تنتهك خصوصية المواطنين وتخصص رقما للإبلاغ عنها

أهابت النيابة العامة بجميع المواطنين عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.

جاء ذلك عقب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع شخص نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه قائد دراجة نارية وهو يختطف طفلا كان يسير برفقة إحدى السيدات بالطريق العام، متضمنًا عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع المصري، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

وناشدت النيابة العامة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق “واتس آب” المخصص لهذا الغرض على الرقم (‭‬٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤).

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