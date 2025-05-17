تقرير إسباني يكشف راتب هويسن لاعب ريال مدريد الجديد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن الراتب الذي سيحصل عليه المدافع الشاب دين هويسن المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد.

وأعلن الميرنجي التوقيع رسميا مع هويسن، قادما من بورنموث بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

راتب دين هويسن مع ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يتقاضى هويسن مع ريال مدريد 9 ملايين يورو سنويا في أول 4 سنوات من عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتب هويسن سيرتفع إلى 11 مليونًا في السنة الأخيرة بناءً على الأداء الذي يقدمه مع الفريق الملكي.

وأوضحت أن هناك أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز حاولت إغراء هويسن بأموال أكبر، لكن نجح خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للريال، وجوني كالافات، رئيس قسم الكشافة، في إقناع اللاعب وعائلته بالتوقيع مع الملكي.

وذكرت العديد من التقارير أن قيمة صفقة انتقال هويسن إلى ريال مدريد تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

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