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ثقافة وفنون

الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ جامعة القاهرة بمناسبة افتتاح فرعها بالرياض

أحمد المسلماني، فيتو
أحمد المسلماني، فيتو

قدم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بمناسبة إعلان تأسيس فرع للجامعة في العاصمة السعودية الرياض.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن جامعة القاهرة هي جامعة كبري ورائدة، وقد حصل ثلاثة من خريجيها علي جائزة نوبل، وعلي مدي أكثر من مائة عام حظيت الجامعة المرموقة بتقدير إقليمي وعالمي كبير، ومن شأن افتتاح فرع الرياض أن يسهم في تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمة المصرية السعودية، ويدعم أوجه التعاون الأكاديمي والمعرفي بين القاهرة والرياض.

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الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق الرياض

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