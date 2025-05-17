السبت 17 مايو 2025
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محافظات

العثور علي جثة شخص في نهر النيل بقنا

العثور علي جثة شخص
العثور علي جثة شخص في نهر النيل بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، على جثة شخص مجهول الهوية طافية على مياه نهر النيل، مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بالعثور على شخص طافية على سطح مياه نهر النيل في دائرة البندر بنقادة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية غير محدد نوعه ، طافية على مياه سطح نهر النيل في مدينة نقادة، غرب محافظة قنا، جار انتشالها ونقلها إلى مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وهوية صاحب الجثة.

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