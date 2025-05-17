السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

باستثناء 3، فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية مجانا غدًا

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فيتو

 قرر المجلس الأعلى للآثار ، السماح لزائري المتاحف من المصريين من مختلف الفئات العمرية بدخول المتاحف  المفتوحة للزيارة على مستوى الجمهورية مجانًا غدا الأحد، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

 

فتح المتاحف والمواقع الأثرية للدخول المجاني

 وتضمن قرار المجلس الأعلى للآثار السماح بالدخول المجاني للزائرين لكافة المتاحف والمواقع الأثرية باستثناء المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير.

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثا استثنائيا على غرار حفلي نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة وافتتاح طريق الكباش بالأقصر.

 

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

 وأضاف وزير السياحة والآثار، أن الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير سيقام في 3 يوليو المقبل، فيما سيخصص يومي 4 و5 يوليو لزيارة الوفود رفيعة المستوى فقط، على أن يفتح المتحف للجمهور اعتبارا من 6 يوليو.

 

الفعاليات الترويجية للمتحف المصري الكبير

وأشار إلي أن الوزارة تخطط لتنظيم فعاليات كبرى في عدد من المواقع الأثرية عقب افتتاح المتحف بهدف الترويج له وللمقتنيات الأثرية النادرة التي يضمها والتي سيتم إزاحة الستار عنها مع الافتتاح الرسمي للمتحف.

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المجلس الأعلي للأثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار اليوم العالمي للمتاحف المتحف المصري الكبير المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف المصري بالتحرير

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